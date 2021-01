Delrio:”Da Renzi,una ferita sanguinante.Non si ricostruisce stessa coalizione”

“Il Pd e’ unito in una responsabilita’ che non e’ ricerca del quieto vivere, ma il tentativo di dare una risposta al Paese”. Lo dice in un’intervista al quotidiano La Stampa il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio. Per Delrio “le elezioni sarebbero una sciagura, ma non siamo disposti ad evitarle sommando i nostri voti alla destra sovranista”. “Notiamo che c’e’ un sussulto di responsabilita’ da parte di molti per garantire stabilita’ in un momento cosi’ grave per il Paese. Ancora non c’e’ alcuna certezza, dobbiamo aspettare questi giorni e raccogliere le disponibilita’ che si palesano. Ma e’ solo un primo passo”, prosegue. “Bisogna aggiornare l’agenda di governo con un nuovo patto di legislatura – spiega Delrio -: a quel punto, quando si saranno messe in fila le priorita’ dei prossimi mesi, si verifichera’ la squadra, e chi aderisce a questo progetto e’ naturale che partecipera’ alla sua realizzazione. Ma evitiamo mercanteggiamenti sui posti”