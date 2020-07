Del Rio (Pd), assegno unico  rivoluzione epocale come SSN

“È una rivoluzione epocale per questo Paese: equivale all`istituzione del servizio sanitario nazionale”. Lo ha detto in un’intervista al Mattino Graziano Delrio, capogruppo Pd e primo firmatario commentando l’approvazione alla Camera della legge che istituisce l’assegno unico per i figli. “Funziona come le grandi misure di sostegno in vigore nei Paesi della Ue e di cui l`Italia non si era ancora dotata” ha spiegato Delrio. “Una rivoluzione che vale 21 miliardi ed è una misura senza precedenti nelle politiche familiari di questo Paese – ha aggiunto il Capogruppo – abbiamo sistemato un altro tassello per le famiglie più numerose che sono anche le più povere ma sicuramente servono altre misure in particolare per i tempi di lavoro delle donne e congedi”. Intanto con questa legge ha detto Delrio “non ci saranno più figli di serie A e di serie B perché finalmente anche quelli degli autonomi, dei liberi professionisti, degli in capienti e dei disoccupati avranno io stesso sostegno e saranno trattati come gli altri. Ogni figlio sino ai 18 anni, o prorogabile sino a 21, avrà un assegno d i 200 euro mensili, sino a calare secondo il reddito”.