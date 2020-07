Degrado nell’area dell’istituto De Nino-Morandi, le rassicurazioni di Ramunno

Sulmona, 15 luglio– Voglio rassicurare i residenti del quartiere Capograssi che proprio ieri sera hanno apposto uno striscione per segnalare il degrado nell’area dell’istituto De Nino-Morandi. Lo dice il Consigliere Comunale e Provinciale Andrea Ramunno.” Già nelle scorse settimane, spiega, mi sono attivato con gli uffici provinciali per una pulizia dell’area che avverrà a breve in quanto si è già provveduto a richiedere preventivi a ditte specializzate per la pulizia e bonifica dell’area. Li ringrazio comunque per il loro puntuale stimolo e segnalazione. – Voglio rassicurare i residenti del quartiere Capograssi che proprio ieri sera hanno apposto uno striscione per segnalare ilLo dice il Consigliere Comunale e ProvincialeGià nelle scorse settimane,, mi sono attivato con gli uffici provinciali per una pulizia dell’area che avverrà a breve in quanto si è già provveduto a richiedere preventivi a ditte specializzate per la pulizia e bonifica dell’area. Li ringrazio comunque per il loro puntuale stimolo e segnalazione.

Sto seguendo quasi quotidianamente anche la vicenda relativa alla struttura della scuola e al conseguente rientro degli studenti nella stessa. È in dirittura d’arrivo la progettazione sul lotto 2 a cui verrà data priorità di lavori per una riapertura parziale e un recupero della scuola che eviterebbe anche situazioni di degrado come quella che si è verificata. Non nego che le difficoltà sono tante ma nonostante io sia stato eletto in provincia da qualche mese (Covid compreso), sto lavorando duramente e non solo su questa struttura scolastica ma su tutte quelle del territorio che vedono una situazione di degrado e problematiche che va avanti da anni”.