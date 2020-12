Defr-edilizia sanitaria:D’Incecco replica a Mariani

Sulmona, 28 dicembre– ” Il solito disco incantato e diffamatorio quello utilizzato dai consiglieri Scoccia e Mariani sulla sottrazione di fondi destinati agli ospedali minori, ricordo loro che ‘ repetita iuvant sed stufant’.Inoltre, chiedo loro di produrre documentazione ufficiale che attesti quanto dichiarato a mezzo stampa, fino a prova contraria vige l’emendamento di seguito allegato:

EMENDAMENTO al PA 18/2020

A pag.134 dell’allegato A al PA18/2020, il punto “Edilizia Sanitaria ex art. 20 legge 67/1988” ed il relativo contenuto è sostituito dal seguente:

“Edilizia Sanitaria ex art.20 legge 67/1988. Sul nosocomio di Chieti, in relazione alla proposta della ICM Spa- ABP Novelli Spa, formulata ai sensi dell’art.183 comma 15del D Lgs 50/2016, si ritiene di procedere alla rivalutazione della funzionalità progettuale in ragione degli attuali bisogni assistenziali – anche in relazione all’emergenza pandemica in atto – della rete ospedaliera, nonché della sostenibilità economico- finanziaria relativa”.A futura memoria dei consiglieri Scoccia e Mariani, quanto sopra indicato verrà riformulato ogni qualvolta torneranno sull’ argomento in modo calunnioso “conclude Vincenzo D’Incecco, capogruppo Lega in Consiglio regionale (h.10,30)