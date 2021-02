Ddl per istituzione Ispettorato  delle funzioni sociali: Puglielli (Cgil) critica iniziativa

Sulmona, 4 febbraio–Funzione pubblica Cgil è fortemente critica sulla proposta di legge istitutiva dell’Ispettorato delle funzioni sociali, a firma del presidente del consiglio regionale d’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, e della garante per l’infanzia e l’Adolescenza Maria Concetta Falivene.

“Non servono ispettori per i minori, ma una governance locale adeguata e maggiori risorse per personale e formazione” dichiara Paola Puglielli, Funzione pubblica Cgil (FpCgil)Abruzzo Molise. L’iniziativa legislativa interverrebbe in modo generico su un settore tanto delicato, per il sindacato poi nella relazione alla proposta di legge mancherebbe un’analisi sui dati concreti della situazione abruzzese. Servirebbe una governance delle politiche sociali con monitoraggio, supporto e implementazione di azioni migliorative dei servizi, sottolinea Puglielli che chiede un confronto alla Regione Abruzzo sul funzionamento degli ambiti sociali, sulle professionalità che vi lavorano, sul sistema giudiziario e di custodia minorile. “Le politiche sociali necessitano di una presa in carico della politica – sottolinea Puglielli – A partire dalla certezza delle risorse che si traducono in assunzioni, investimenti in professionalità e formazione, sistemi di monitoraggio ed anche rispetto dei lavoratori spesso precari e in alcuni casi lasciati soli difronte a casi estremi di disagio con stipendi che non arrivano o spesso arrivano in ritardo”. (m.t)