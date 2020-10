DC: Rotondi “Cattolici in campo per una nuova idea dell’Italia”

Sulmona,10 ottobre ”Oggi i cattolici debbono elaborare un’idea dell’Italia e condividerla con i laici, il Santo Padre ci indica la difesa del creato come base fondante di un nuovo impegno sociale dei cattolici”. Così Gianfranco Rotondi a Saint Vincent, dove sono ripresi i lavori del convegno della fondazione Dc sul tema ‘Laudato sì, la politica cristiana dal bianco al verde’ con gli interventi degli ex ministri Prestigiacomo e Pecoraro Scanio e del vicepresidente della Camera Rampelli, moderati da Anna La Rosa. La sala gremita ospita congressisti attenti e ben distanziati,molti giovanissimi, e altrettanti veterani delle antiche giornate di Saint Vincent, un tempo animate da Carlo Donat Cattin. ”Berlusconi – annuncia il deputato forzista – anticiperà il suo intervento al pomeriggio di oggi, per noi democristiani – conclude – è sempre l’intervento più atteso perché Silvio è eterno come la Dc”