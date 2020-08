D’Alfonso (Pd) “Marsilio ripristini i fondi del Masterplan”

Sulla vicenda del Masterplan Abruzzo e sulle recenti decisioni della Giunta regionale abruzzese interviene oggi sul quotidiano Il Centro il sen. Luciano D’Alfonso(Pd) ex Governatore della Regione abruzzo che fu sicuramente protagonista principale nella costruizione di quella strategia e di quelle progettazioni. Dopo aver ricostruito il percxorso avviato a partire dal 2014 “ quando diventammo classe di Goiverno” ed i passaggi successivi. “ Nel 2016 il Masterplan- ricorda D’Alfonso” era una certezza che prevedeva un miliardo e mezzo per gli interventi fondamentali per il rilancio dell’Abruzzo e un miliardo e trecento milioni aggiuntivi per l’agricoltura e le politiche sanitarie. In totale due miliardi e ottocento milioni di risorse comunitarie e nazionali conquistate euro dopo euro per i bisogni e le opportunità degli abruzzesi. (…)A questo punto accade qualcosa di inimmaginabile: la classe dirigente subentrata alla Regione, coincidente con quella che prima era all’opposizione e che ogni giorno negava l’esistenza stessa del Masterplan e della sua consistenza finanziaria, nei diciotto mesi successivi ha deciso prima di indossare l’abito delle mosche per rivestirsi dei meriti degli interventi previsti (…) poi, del tutto inaspettatamente, paventando il rischio di ritardi nella realizzazione, ha deciso una sorta di eutanasia della programmazione, togliendo le risorse. Non agire per non tardare, sembrerebbe questa l’idea della maggioranza a trazione centrodestra alla Regione. Naturalmente per compiere questa vera e propria strage del futuro in Abruzzo, ci si è rifugiati dietro al mascheramento di un avverbio: le risorse sarebbero state stornate temporaneamente, in attesa di essere restituite. Se anche fosse vero, e abbiamo ragione di ritenere che vero non sia, notoriamente nella pubblica amministrazione una interruzione progettata di otto mesi, poi ne dura almeno ventiquattro. Ecco che si prepara un intervallo di tempo sufficiente a mutare significativamente gli indici di valore delle voci economiche nei capitolati progettuali, il che vale a dire che quanto era congruo e ieri non lo sarà più domani, e quand’anche venissero ripristinate le risorse non si potranno realizzare tutti gli interventi oggi previsti, se non con dannosi rimaneggiamenti. (…) Io non so rassegnarmi e sto consigliando a qualche sindaco che vuole bene alla sua comunità e a tutto l’Abruzzo di fare ricorso al Tar contro la sciagurata delibera 416 del 15 luglio scorso. Sono fiducioso che ancora una volta la giurisprudenza amministrativa saprà generare la saggezza nella genuina interpretazione della norma, per evitare che una eutanasia clandestina sia accolta come una festa nella spensieratezza aperitiva che governa oggi l’Abruzzo. Voglio comunque rivolgermi al Presidente Marsilio per chiedergli di ripensarci, voglio chiedere al Direttore delle Infrastrutture e a tutti i capi dipartimento della Regione di aiutare il Presidente a comprendere che quell’atto va revocato, perché non è un atto neutrale, non si può fare cassa per il presente sul futuro”.