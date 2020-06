D’Alfonso a Marsilio: le tue priorità? Sono acqua fresca

“Vorrei invitare il governatore Marco Marsilio a fare una programmazione seria. Dire che sono 69 le priorità della Regione Abruzzo in tema di infrastrutture vuol dire che l’Abruzzo non ha nessuna priorità”.Il senatore del Pd, Luciano D’Alfonso, sfida il presidente della Regione su un campo a lui fortemente congeniale, quello delle infrastrutture e lo fa partendo dall’ultima delibera (la 337) partorita dalla giunta Marsilio. “Sembra un libro di acqua fresca perché tutto», afferma D’Alfonso, «è trattato allo stesso modo. Allora, ed è qui che chiedo al presidente di prendere decisioni serie e utili alla nostra regione, bisogna fare delle scelte di campo”.Lo riferisce l’ex Governatore abruzzese,oggi senatore del Pd, Luciano D’Alfonso in una intervista che compare oggi sul quotidiano abruzzese il Centro- “Vorrei invitare il governatore Marco Marsilio a fare una programmazione seria. Dire che sono 69 le priorità della Regione Abruzzo in tema di infrastrutture vuol dire che l’Abruzzo non ha nessuna priorità”.Il senatore del Pd,sfida il presidente della Regione su un campo a lui fortemente congeniale, quello delle infrastrutture e lo fa partendo dall’ultimapartorita dalla giunta Marsilio. “Sembra un libro di acqua fresca perché tutto», afferma D’Alfonso, «è trattato allo stesso modo. Allora, ed è qui che chiedo al presidente di prendere decisioni serie e utili alla nostra regione, bisogna fare delle scelte di campo”.Lo riferisce l’ex Governatore abruzzese,oggi senatore del Pd, Luciano D’Alfonso in una intervista che compare oggi sul quotidiano abruzzese

L’esponente del Pd- si legge ancora nel servizio del Centro- fa una serie di esempi. «Priorità potrebbero essere quattro opere infrastrutturali per la gomma, due per il ferro e due per il sistema della mobilità attraverso l’acqua, per i porti». Per D’Alfonso è estremamente importante, poi, «rimettere al centro anche l’innalzamento della qualità della digitalizzazione fino ad arrivare all’alta priorità per quanto riguarda la banda ultralarga».I CONSIGLI. Che fare dunque per le risorse? «Marsilio ha una Regione piena di risorse per quanto riguarda il Masterplan ed è bene che acceleri. Ad esempio, nel giro di due mesi di lavoro, può partire il bando di gara per il lotto della Teramo-mare. Ci sono i soldi negoziati da me con l’allora ministro Graziano Delrio. Ma c’è anche la variante Vasto-San Salvo con 97 milioni di euro; la Loreto-Penne e non ultimo l’allungamento dell’Aquila-Amatrice fino ad incontrare la Salaria, in quel rettangolo strategico che sono i nostri Appennini». D’Alfonso non tralascia nulla e naturalmente neppure la questione del porto di Ortona. «Io lì ho lasciato 59 milioni di euro del Masterplan, così come altri 32 milioni per il porto di Pescara e vorrei dire quindi a Marsilio che il dialogo va portato avanti con il ministero dell’economia, con Palazzo Chigi, con la cabina di regia perché lì si decideranno le risorse del Ricovery fund».INOLTRE. Altro tema di rilievo, peraltro evidenziato in maniera chiara dal premier Giuseppe Conte, è quello della ferroviarizzazione. «Ci sono un miliardo e 556 milioni», continua D’Alfonso, «sulla Pescara-Roma per l’alta velocità ferroviaria, ma subito deve partire il progetto, dando incarico alla Italferr, alla società holding delle Ferrovie, per fare due zone elettive: la Pescara-Sulmona e l’Avezzano-Roma. E poi c’è la Sulmona-L’Aquila-Rieti già finanziata nella contabilità di cassa. Però ci vuole velocità su questo fronte, ci vuole sfrontatezza istituzionale per evitare che ci perdiamo nei mille rivoli del niente. Arriverà in Abruzzo, dal Revovery fund e dalle altre risorse riguardanti gli aiuti per la pandemia patita, un miliardo di euro».