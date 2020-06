Dal 1 agosto sarà possibile “riassaporare” il fascino sulla Transiberiana d’Italia

Sulmona, 11 giugno- L’indimenticabile atmosfera del viaggio sugli storici binari che sanno di cultura continuerà a scaldare i binari dal prossimo primo agosto.

La chiusura da emergenza coronavirus verrà posta al termine dal viaggio Sulmona-Castel di Sangro.Il magico itinerario trasmette l’amore per un territorio dalle mille opportunità e dall’inestimabile memoria storica. La battaglia condotta da Fondazione Fs, dall’associazione Le Rotaie e dall’agenzia Pallenium Tourism di Palena ha permesso l’inaugurazione di una rinascita post crisi sanitaria.

La suggestiva linea della Transiberiana D’Italia unisce Sulmona ad Isernia percorrendo un tragitto che sfiora il fiabesco. I luoghi che caratterizzano l’Appennino abruzzese-molisano toccano la stazione di Rivisondoli- Pescocostanzo, giungendo a livelli di altitudine mozzafiato (1268 metri).

La ripartenza della linea ferroviaria dona grande speranza e forte attaccamento ai territori del cuore. La voglia di rinascere è tanta, insieme a quella di recuperare lo stallo dei mesi precedenti. Ovviamente, sarà necessario rispettare le norme vigenti riguardo la sicurezza imposte dalle norme anti-coronavirus. Per chi avesse prenotato il viaggio prima della chiusura dello scorso marzo, sarà immediatamente posto in lista con diritto di prelazione mostrando il voucher acquistato.

Le altre prenotazioni saranno sbloccate nella giornata del 17 giugno per poter permettere l’inserimento nei programmi di agosto-settembre. Nel mese di agosto, invece, sarà possibile la prenotazione per i treni storici di ottobre. In quest’ultimo mese si darà il via ai percorsi riservati al periodo Natalizio.

Secondo le norme sul mantenimento del contagio, i posti disponibili sulle locomotive verranno dimezzati, ponendo il viaggiatore in una condizione di estrema comodità dovuta al maggior spazio disponibile.

Lo stile della Transiberiana d’Italia rappresenta una delle maggiori fonti di orgoglio regionale il quale si è sempre contraddistinto per il forte legame con le tradizioni del passato. L’approccio delicato e fedele alla ricostruzione di un tempo ormai passato, coinvolge il turista totalmente, sia a livello emotivo che intellettuale. Il concetto di passato è il fulcro sul quale si muovono gli ingranaggi di questa iniziativa dal sapore retrò.

In più, nonostante la crisi economica dovuta alla pandemia, non si è registrato alcun tipo di cambiamento tariffario; Dunque, i prezzi e i relativi pacchetti sono rimasti invariati.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito all’indirizzo www.latransiberianaditalia.com.

Chiara Dl Signore