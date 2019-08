Da venerdì la VII^ edizione di “Roccaraso vola” con i migliori aquilonisti nazionali

Roccaraso, 28 agosto– Torna anche quest’anno, dal 30 agosto al 1° settembre in Località Aremogna (Roccaraso), l’appuntamento con la VII edizione di “Roccaraso Vola”, la 3 giorni più attesa di tutta l’estate roccolana.

Grandi e bambini staranno con il naso all’insù per ammirare le creazioni dei migliori aquilonisti nazionali: giganti del cielo, aquiloni statici e acrobatici, e molte attività tra cui l’attesissimo lancio delle caramelle dal cielo, appuntamento immancabile.

Sabato 31 agosto dalle ore 21.30 ci sarà lo spettacolo “Luci in Volo”, notturna in Località Pratone. “Roccaraso Vola” resta uno degli appuntamenti più attesi per chi di un aquilone ha fatto il suo compagno di infanzia, ma soprattutto per chi, oggi, ha riscoperto la bellezza delle piccole cose.

“Siamo orgogliose di essere giunte alla settima edizione del nostro Festival: Roccaraso continua a volare alto”, dicono Mariavittoria Bucci e Giulia Cipriani, rappresentanti dell’associazione Roccaraso Vola.

“L’idea – aggiungono – nata per gioco circa 7 anni fa, sta concretizzando quei sogni che sin da piccole abbiamo portato avanti. Il valore aggiunto al nostro paese, la scoperta delle nostre montagne, la bellezza di quei luoghi talvolta conosciuti solo d’inverno, la meraviglia che un cielo colorato e ogni aquilone, costruito dai bambini e messo in volo insieme ai loro genitori, possono dare. La collaborazione con L’Associazione Il sogno di Iaia Onlus arricchisce il nostro festival d’Amore. Crediamo che Roccaraso Vola possa crescere e anno dopo anno cerchiamo di apportare valore aggiunto. Roccaraso, adesso, anche grazie a questo evento è conosciuta oltreoceano: in India e in Colombia sanno del nostro Festival e perché no, magari tra qualche anno potrebbe diventare un evento internazionale. Vi aspettiamo, dicono gli organizzatori, dal 30 agosto sulle nostre montagne, tutti con il naso all’insù”.