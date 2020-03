Da oggi chiusura anche dei cantieri in Abruzzo

L’Aquila, 13 marzo- Con apposito provvediento che sarà firmato ed emanato nella giornata di oggi il Presidente della Regione Marco Marsilio disporrà la chiusura dei cantieri, fatti salvi i tempi tecnici per la messa in sicurezza degli stessi. Rimangono esclusi dall’obbligo di chiusura i cantieri impegnati nell’edilizia sanitaria. Marsilio ha posto con forza al Governo l’importanza della chiusura in quanto l’Abruzzo è la zona con la maggior densità di cantieri a cielo aperto a seguito del sisma del 2009.

La necessità della chiusura è stata sollecitata al Presidente Marsilio da Imprenditori, sindacati, sindaci (a partire dal capoluogo regionale), forze politiche. Ai Ministri Boccia e De Micheli nel corso della videoconferenza è stata quindi chiesta la chiusura di tutti i cantieri tranne motivate eccezioni. Il Ministro, in risposta, ha sostenuto di aver ricevuto una richiesta contraria da non meglio precisate realtà imprenditoriali abruzzesi; contro la chiusura c’è stato anche il sostegno della Regione Marche. Il presidente Marsilio ha fatto presente che anche l’Ance provinciale e quella regionale si sono espresse a favore della chiusura, confortati dal presidente nazionale. Una posizione condivisa anche dalle forze politiche e sindacali del territorio in virtù della specificità della regione Abruzzo.(h.8,30)