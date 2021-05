Da martedì 1 giugno prima edizione “Sulmona città in fiore”

Sulmona, 29 maggio– Al via dal 1 al 20 giugno la prima edizione di “Sulmona città in fiore”, la sfida tra balconi e dehors fioriti più belli del centro storico. E’ l’iniziativa lanciata dall’amministrazione comunale in vista della bella stagione alle porte, finalizzata a valorizzare ed abbellire il cuore antico della città, con l’intenzione di renderlo maggiormente attrattivo coinvolgendo i cittadini, gli operatori commerciali, strutture ricettive, quanti hanno un dehors, un balcone, una finestra, scale esterne o terrazze che si affacciano su Corso Ovidio, sulle piazze, nei vicoli e negli angoli suggestivi all’interno delle mura. – Al via dalla sfida tra balconi e dehors fioriti più belli del centro storico. E’ l’iniziativa lanciata dall’amministrazione comunale in vista della bella stagione alle porte, finalizzata a valorizzare ed abbellire il cuore antico della città, con l’intenzione di renderlo maggiormente attrattivo coinvolgendo i cittadini, gli operatori commerciali, strutture ricettive, quanti hanno un dehors, un balcone, una finestra, scale esterne o terrazze che si affacciano su Corso Ovidio, sulle piazze, nei vicoli e negli angoli suggestivi all’interno delle mura.

Afferma l'assessore al Centro Storico e all'Ambiente Manuela Cozzi. "In considerazione dell'estate in arrivo, per rendere più accogliente il centro storico, abbiamo scelto di avvalerci della creatività e arte floreale dei cittadini, attraverso un concorso che fa leva su bellezza, colori , fiori e piante. Un linguaggio ecologico e sostenibile che contribuisce con semplicità a potenziare il decoro urbano e l'immagine del centro storico, in linea con la promozione della cura del verde pubblico.Potranno partecipare proprietari, affittuari, gruppi condominiali, ad eccezione di enti pubblici o di chi svolge attività professionale assimilabile all'oggetto del concorso. La Commissione giudicante valuterà i criteri, inseriti nell'avviso che sarà pubblicato sul sito web del Comune di Sulmona, tra cui l'armonia dell'allestimento, l'inserimento del verde nel contesto architettonico, la combinazione dei colori dei fiori, l'originalità della composizione; la sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto di concorso. Ringrazio la Bper per aver creduto nell'importanza di questa iniziativa, contribuendo concretamente al concorso".

Premi in palio per ciascuna delle due categoria Balconi (che include balconi, finestre, davanzali e scale esterne) e Dehors (dehors, allestimenti mobili in spazi all’aperto): ai primi classificati una city bike allestita con piante floreali, ai secondi una collana in argento e ai terzi una fornitura di materiale per il giardinaggio.