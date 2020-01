Da domani Sulmona sarà un po’ più’.. dolce. Al via la 3^ edizione del festival del cioccolato

Sulmona, 2 gennaio- Presentata questa mattina a Sulmona, a palazzo San Francesco, la terza edizione del Festival del Cioccolato appuntamento che vede protagonisti i maestri artigiani cioccolatieri i quali giungono da ogni località nazionale. Presenti nell’occasione l’assessore alla cultura del comune di Sulmona Manuela Cozzi Manuele Trasmondi presidente di Casartigiani Abruzzo ente che ha allestito l’evento del Festival del Cioccolato, Flaviano Montebello e Dario Buccellaentrambi coordinatori di Casartigiani Abruzzo.

La manifestazione si svolgerà dal 3 al 6 gennaio giorno dell’Epifania, ed è l’evento che chiuderà ufficialmente il cartellone delle manifestazioni per le festività natalizie 2019 . Si inizierà domani mattina a partire dalle ore dieci sino alle ore ventitré . Gli acquirenti, i consumatori, prima di acquistare i prodotti avranno la possibilità di assaggiarli e degustarli. Il prezzo del cioccolato sarà commerciato e venduto rispettando i parametri la media nazionale.

I padiglioni saranno allestiti partendo da Piazza Carlo Tresca sin dinnanzi il Palazzo della Santissima Annunziata lungo Corso Ovidio. Diciannove saranno gli stand, i maestri cioccolatieri, che onoreranno la città di Sulmona con la loro presenza; fra essi ne rimembriamo alcuni quali Cioccolandia di Padova, Ercolani maestro storico di Perugia,l’artigiano del cioccolato Maurizio Carosella di Lanciano, titolare della The Moon, solo per citarne alcuni.

L’ Italia vanta una rinomata tradizione e produzione di cioccolato nota in tutto il mondo. La città ovidiana sarà ancora una volta protagonista di quest’evento che rappresenta un fondamentale modo, una realtà autorevole, di avvicinarsi e conoscere più da vicino il settore imprenditoriale della produzion e del cioccolato. La produzione del cioccolato è antichissima e rimonta alla notte dei tempi.

La pianta di cacao nel corso della storia si diffonderà in tutto il mondo contribuendo sia alla sua diffusione, sia alla produzione di quello che sarà il cioccolato, ottimo prodotto che si diffonderà in tutto il mondo. La pianta di cacao avrebbe una millenaria identità di circa seimila anni. Molti sono stati anche i dibattiti da parte degli storici aventi come tema le origini esatte della pianta di cacao; molti propendono che sia stata l’Amazzonia, altri invece sostengono che la culla sia stato l’Orinoco in sud America. Gli Aztechi la consideravano una pianta divina; infatti se si esamina attentamente il termine Theobroma cacao significa cibo degli dei. Il cioccolato ha una storia davvero illustre e, nel corso della storia, dalla sua scoperta ed invenzione di strada ne ha percorsa molta, soddisfacendo i gusti di innumerevoli generazioni e di milioni di persone in tutto il mondo. Innumerevoli nel corso della storia saranno anche i personaggi i quali saranno legatissimi al cioccolato e ne ricordiamo alcuni: sua Santità Papa Pio V Giacomo Casanova, Carlo Goldoni, Maria Antonietta, Wolfgang Amadeus Mozart, Voltaire, Strauss, Goethe, Alessandro Manzonied altri ancora, accomunati tutti dalla passione e la degustazione del cioccolato. Non mancano inoltre gli aforismi sul cioccolato fra i quali menzioniamo e ricordiamo: i fiori appassiscono, i gioielli si appannano, le candele bruciano, ma il cioccolato non invecchia mai (Anonimo), ed ancora l’estasi è trovare un secondo strato di cioccolatini sotto il primo (Anonimo), oppure gli uomini si possono suddividere in due categorie: quelli a cui piace il cioccolato e quelli che non vogliono ammetterlo (Anonimo).

Andrea Pantaleo