Da domani al via  i lavori sulla strada SR 479 “Sannite” e la SR 83 “Marsicana”

Sulmona, 25 aprile– Il settore viabilità della Provincia dell’Aquila, rende noto che, grazie alle risorse assegnate d’urgenza con decreto del Presidente Angelo Caruso, domani 26 aprile inizierà i lavori di sistemazione delle strade SR 479 “Sannite” e S.R. 83 “Marsicana” chiuse ieri 24 aprile, per ragioni di sicurezza, al traffico di mezzi su due ruote, ovvero moto e biciclette. Il provvedimento di chiusura, adottato dal dirigente alla viabilità Ing. Francesco Bonanni, ha voluto evitare ulteriori situazioni di pericolosità sulle arterie, in occasione della festività del 25 aprile, in attesa di poter iniziare, nella giornata di domani, con la preziosa collaborazione dei comuni di Villetta Barrea e Scanno che l’amministrazione ringrazia unitamente al Comune di Pescasseroli per la proficua sinergia attivata con l’Ente nell’esclusivo interesse della concreta risoluzione delle problematiche del territorio, le necessarie opere di messa in sicurezza delle carrabili.

La possibilità di poter realizzare questi lavori è stata accordata grazie all’approvazione definitiva del DUP e del bilancio 2018-2020 da parte dell’assemblea dei Sindaci, alla quale erano presenti relativamente all’Alto Sangro area parco, per garantire il quorum, solo i Comuni di Pescasseroli, Villetta Barrea e Scanno e, successivamente, del Consiglio Provinciale nella stessa giornata di ieri, 24 aprile 2018, con la convalida degli atti firmati dal Presidente della Provincia Angelo Caruso che, già nel primissimo pomeriggio della stessa giornata, ha stanziato per la viabilità oltre 18 milioni di euro.Lo ha reso noto questa sera l’Amministrazione provinciale dell’Aquila

(h. 18,30)