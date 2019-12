Istituto di Cultura Politica “ Giuseppe Spataro”, giovedì torna la buona politica

Sulmona, 8 dicembre– Appuntamento di grande interesse è quello programmato dall’Iistituto di Cultura Politica “ Giuseppe Spataro” ( scuola di formazione politica) per la presentazione del volume Domenico Di Carlo “Giorgio La Pira” ( editore Solfanelli)

L’iniziativa che rientra nell’ambito del programma ‘ Incontro con l’Autore,parliamo di politica’ è in programma per giovedì 19 dicembre alle ore 18 presso il Mediamuseum ( piazzaAlessandrini) a Pescara. All’incontro interverranno Giuseppe De Mita, Giuliano Di Tanna, Licio Di Biase, Mimmo Di Carlo.

Com’è noto l’Istituto di Cultura ‘ Giuseppe Spataro’ legato alla tradizione politica dei cattolici democratici che soprattutto in Abruzzo hanno avuto un grande ruolo con il progetto “ Incontri con l’Autore, parliamo di politica” in cui attraverso la presentazione di libri di recente pubblicazione, ma anche di libri già presentati in altre circostanze,, si approfondiscono i temi della politica dei democratici cristiani. Una circostanza non solo per ripercorrere stagioni ormai concluse, ma per acquisire consapevolezza della buona politica, quella che ha permesso all’Italia di divenire uno dei sette paesi piu’ indistrializzati del mondo mentre oggi verifichiamo un Paese avviato verso la totale chusura. Chiude Taranto, chiude Venezia,Roma già chiusa da tempo. Di fronte alla deriva della politica cui si assiste quotidianamente, di fronte alla politica urlata, di fronte allapolitica a colpi di “ ascia” l’Istituto propone una lettura meditata,moderata,mediata. Dai libri che vengono presentati scaturiranno inevitablmente emozioni e sollecitazioni a fare bene e meglio. Ovviamente nel piccolo