Cultura: condannato ex Assessore regionale De Fanis

Pescara , 19 luglio– L’ex assessore reginoale Luigi De Fanis è stato condannato oggi dal Tribunale collegiale di Pescara,presieduto dal giudice Maria Michela De Fine, nell’ambito del processo di primo grado denominato ” Vate” per un giro di tangenti nel settore Cultura su eventi e manifestazioni culturali promossi dalla Regione Abruzzo.

De Fanis è stato condannato per concussione, induzione e tentata induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato, truffa oltre a falsità materiale in atto pubblico . Tutti assolti invece gli altri imputati “perché il fatto non sussiste”, sono Ermanno Falone (rappresentante legale dell’associazione Abruzzo Antico), Rosa Giammarco ( responsabile dell’Agenzia per la promozione culturale)e Antonio Di Domenica ( imprenditore)