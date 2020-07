CSV Abruzzo, appuntamento formativo sulle polizze assicurative per il Terzo Settore

Sulmona, 2 luglio– A tutte le diverse tipologie di rischi in cui si può incorrere nello svolgimento di un’attività di volontariato, si è aggiunta in questi mesi la possibilità di contagio da Covid-19. In una fase storica tanto delicata, con un’emergenza sanitaria non ancora alle spalle, il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo ritiene fondamentale dedicare un approfondimento sulla tutela dei volontari all’interno delle organizzazioni.

L’argomento sarà al centro della prossima Pillola formativa dal titolo “Gli obblighi assicurativi per le associazioni – Verso un nuovo Terzo Settore”in programma mercoledì 8 luglio alle ore 18:00 sulla pagina Facebook del CSV Abruzzo . Ospite della puntata presentata da Marco Travaglini, sarà Gaetano Cavarretta, massimo esperto in materia, ideatore della polizza unica del volontariato e partner assicurativo di CSVnet. Un’occasione preziosa per tutte le realtà associative abruzzesi, che avranno la possibilità di confrontarsi in diretta con l’esperto rivolgendo le proprie domande attraverso la chat dedicata.

Come nelle precedenti puntate, Alba Impicciatore dell’Associazione Sordi Italiani di Teramo, si occuperà della traduzione in tempo reale nella Lingua Italiana dei Segni. L’evento avrà una durata di circa 45 minuti. Dopo la diretta il video resterà disponibile sulla pagina Facebook del CSV Abruzzo .

Il Progetto Animazione digitale del CSV Abruzzo prosegue inoltre con i tavoli virtuali di confronto denominati CambiaMenti – Il CSV ascolta con il seguente calendario: 2 luglio Pescara, 3 luglio Teramo, 6 luglio Chieti, 7 luglio L’Aquila (tutti con inizio alle ore 18:00). Le associazioni possono iscriversi compilando l’apposito modulo online.