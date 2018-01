Sulmona,8 gennaio– “ Cronache dal terremoto: dalla tragedia alla ricostruzione” è questo il tema del convegno organizzato da Inner Wheel Club Sulmona e con il patrocinio del Comune di Sulmona per mercoledì 10 gennaio alle 10.30 al cinema Pacifico, giorno in cui ricorre la fondazione di Inner Wheel avvenuta il 10 gennaio 1924 a Manchester.

Un appuntamento importante quello promosso dal club di Sulmona, presieduto da Chiara Buccini, in quanto vedrà la partecipazione della Governatrice del Distretto 209 Italia, che comprende Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Antonella Roncarolo. Il convegno analizzerà l’emergenza terremoto in tutti i suoi aspetti: dal racconto della tragedia, alla ricostruzione e alla prevenzione. Saranno presentati, in anteprima, i services distrettuale e nazionale di Inner Wheel promossi in collaborazione con Fai Italia e dedicati al recupero di monumenti distrutti dal terremoto del Centro Italia.

Tra i relatori i giornalisti Marianna Gianforte e Fabio Iuliano che hanno raccontato i terremoti di L’Aquila (2009) e Amatrice (2016); Nicola Angelucci assessore del Comune di Sulmona con delega a Casa Italia; Michele Tataseo ingegnere e vice presidente di “Sulmona città Sicura” associazione di professionisti impegnata gratuitamente in progetti di prevenzione e Fabio Viviani architetto e vice presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ascoli Piceno. (h. 14,30)