Cromatiche evoluzioni, la mostra di pittura di Elio Lucente

Sulmona, 17 agosto- Gli appuntamenti Sulmonesi di Rotonda in Arte continuano ancora con la pittura. Inaugurata questo pomeriggio a Sulmona, all’interno della Rotonda di San Francesco della Scarpa, la mostra di pittura dell’artista Elio Lucente di Pratola Peligna, il quale ha esposto oltre trenta quadri. Il pittore è preziosa identità della città di Sulmona, ed ha conseguito premi rinomati, fra i quali menzioniamo il Leone d’oro della biennale d’arte di Venezia e il Premio Internazionale Raffaello. I quadri saranno esposti nella Rotonda di San Francesco dal quattordici al ventidue agosto. La mostra osserverà i seguenti orari d’apertura: la mattina dalle dieci e trenta alle dodici e trenta, il pomeriggio dalle diciassette e trenta alle diciannove e trenta, la sera dalle ventuno alle ventidue e trenta.

Presenti il pittore Elio Lucente, Latifa Benharara presidente dell’Associazione Culturale Ilhem, Associazione che ha organizzato l’evento, Massimo Pasqualone professore e critico d’arte il quale vanta innumerevoli pubblicazioni, il sindaco di Pratola PelignaAntonella Di Nino, il pittore Silvio Formichetti, Umberto Malvestito pittore e docente in pensione, cittadini desiderosi di non voler mancare. Elio Lucente è artista versatile, geniale, professionale e vanta un’ingente produzione di quadri ormai famosi nell’intero panorama dell’arte della pittura. La città di Sulmona ha l’onore di aver allestito la mostra di quadri di Elio Lucente, confermandosi città d’arte e cultura. Ogni quadro realizzato rappresenta l’estro, la genialità dell’artista che lo crea, ma infonde anche un messaggio prezioso alla società. La valle peligna, il territorio peligno, vantano un nutrito numero di pittori i quali rappresentano il territorio in maniera encomiabile. Le produzioni dei quadri di Elio Lucente spaziano in tutti i settori, quale manifestazione della sua visione pittorica in ogni direzione e ispirazione. Il prossimo appuntamento di Rotonda in Arte è fissato per sabato ventidue agosto 2020, alle ore diciotto e trenta, con il concerto di Micaela Faiella al flauto e Pasquale Di Giannantonio alla chitarra, evento dal titolo Flachiduo in concerto per scoprire la meravigliosa musica degli strumenti del flauto e della chitarra.

Andrea Pantaleo