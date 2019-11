Crollo del tetto del palazzetto dello sport di Introdacqua. In due  a giudizio

Sulmona, 13 novembre- Due rinvii a giudizio, due assoluzioni e quattro non luogo a procedere. Questa la sentenza emessa oggi dal Gup del Tribunale di Sulmona, Giorgio Di Benedetto, ponemndo fine alla lunga vicenda del crollo del tetto del palazzetto dello sport di Intrdacqua, una struttura realizzata sul finire degli anni novanata e rimasta per molto tempo inutilizzata per molti anni. Poi il crollo del tetto avvenuto la notte del 10 febbraio 2012 a seguito di una abbondante nevicata. I due rinvii a giudizio riguardanoi Giuseppe Verna, legale rappresentante della ditta subappaltatrice e Nicola Gabriele Di Cencio, direttore tecnico dei lavori. Assolti invece l’ex sindaco di Introdacqua, Giuseppe Giammarco e l’ex consigliere comunale Pasqualino Susi. Il giudice ha poi deciso il non luogo a procedere per altri quattro indagati, Sergio Berardi, Gianni Giorgi, Franco Masciulli e Calogero Marrollo.