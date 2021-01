Crisi di Governo, Di Girolamo(M5S):”Fare presto. La pandemia non aspetta”

Sulmona, 29 gennaio– Vito Crimi ha portato il grido di dolore degli italiani al Quirinale. Bisogna fare presto: “I cittadini ci chiedono un governo forte perché la pandemia non aspetta. Il punto di equilibrio non può che essere Giuseppe Conte, l’uomo che ha ridato centralità al Paese in Europa in questo 2020 così drammatico. Basta giochi e ammuine, si riparta da lui”.Non posso che condividere in pieno le parole del nostro capo politico.

Le partite iva in difficoltà hanno bisogno ora del supporto economico del nuovo decreto Ristori, che valuterà il calo di fatturato avuto a prescindere dal codice Ateco; il piano vaccinale deve proseguire spedito per contenere quanto prima la diffusione del contagio; i 59 Commissari nominati per far ripartire le importanti opere che inietteranno una liquidità nell’economia del Paese attendono il via libera.Non possiamo perdere più nemmeno un minuto per prendere i 209 miliardi dall’Europa ottenuti grazie al formidabile lavoro del Presidente Conte, per far vivere una svolta epocale all’Italia.