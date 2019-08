Crisi: D’Alfonso (Pd), ci sono le condizioni per esecutivo di svolta

Sulmona, 31 agosto– ”Un accordo politico evoca la composizione di valutazioni che arrivano a convergere dopo la fase delle rispettive espressioni. A questo punto si delinea un’agenda di priorità che, come ci ha insegnato Ugo la Malfa, significa precisare cosa si fa prima e cosa si fa dopo”. Lo dice il senatore abruzzese del Pd Luciano D’Alfonso. “Momenti di disallineamento fanno parte della realtà delle cose, poiché ogni accordo da sempre è stato accompagnato da supplementi di approfondimento, sin dai tempi del primo centro sinistra dei primi anni sessanta, passando per la straordinaria esperienza con Moro e Berlinguer”. “Cantierare e realizzare faranno il seguito. Ci sono tutte le condizioni per mettere in campo un Governo di Svolta capace di corrispondere alla gravità della situazione economica e alle potenzialità della società italiana”, conclude D’Alfonso.(h.15,00)