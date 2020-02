Crisi Comune: Sbic, trasferire subito il confronto politico in Aula

Intanto si lavora alla costruzione di un nuovo Esecutivo ” di alto profilo” politico e culturale-

Sulmona, 4 febbraio– Secondo il Movimento Sulmona Bene in Comune (Sbic) è necessario portare la crisi che si trascina ormai da tempo a Palazzo San Francesco in Aula perchè il Consiglio Comunale resta luogo della chiarezza e della democrazia rappresentativa in città. “Una finta compagine civica, quella legata a Gerosolimo, in combutta con una rappresentazione grottesca della responsabilità verso la città, quella di Di Masci, con la complicità di un Sindaco immobile, hanno bloccato- si legge in una nota- l’amministrazione cittadina e non riescono a venir fuori dal vicolo cieco in cui ci hanno costretti. Noi chiediamo che si vada in consiglio perché, noi di SBiC e noi cittadini, esigiamo delle risposte concrete e chiare. Di Masci e il suo gruppo (o il solo ex sindaco?) sono usciti dalla maggioranza. Vorremmo sapere perché. Non basta dire che è finito il periodo della cosiddetta giunta di salute pubblica: vogliamo sapere perché. E’ infatti strano che gli assessori abbiano tenuto una conferenza stampa con il Sindaco durante la quale hanno rivendicato, dal loro punto di vista, risultati positivi e il giorno seguente si sono dimessi. Vogliamo sapere perché. Vogliamo sapere qual è la posizione della compagine più legata a Gerosolimo: vogliono difendere la Casini o buttarla a mare? Vogliamo che sia detto chiaro e tondo in Consiglio Comunale.

E poi… il Sindaco ha posto in essere una consultazione di tutti i consiglieri annunciata in Consiglio Comunale. Vogliamo conoscere gli esiti di quella attività. Il Sindaco deve venire in Consiglio e render conto dell’attività politica messa in campo. Insomma c’è un solo luogo della chiarezza e della correttezza politico-amministrativa: il Consiglio Comunale, non gli studi notarili senza pubblica risposta alle questioni che bloccano la Città “