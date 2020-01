Crisi comune: Sbic, Sulmona in mano a gente senza un’idea di città

– S’intensifica il dibattito sulla crisi al Comune di Sulmona. Oggi sul problema interviene il Movimento di Sulmona Bene in Comune che fa un’analisi spietata della situazione a Palazzo San Francesco ma precisa ed introduce alcuni elementi di novità utili per una riflessione a tutto campo. L’armata elettorale che aveva vinto le elezioni del 2016 e che avevano portato la Casini alla guida della città si è rivelata ” un’accozzaglia di candidati senza un’idea di città”; nemmeno ” il gruppo Pd ( così si chiama ancora?) ha brillato per trasparenza” . Insomma questa città non ha ancora trovato un gruppo che si canditi a governare. Poi l’appello ai cittadini: attenzione a non scambiare le piccole bande per grandi armate anche perchè ” grandi condottieri non ve ne sono”-

Sulmona, 3 gennaio- L’anno nuovo ci ha portato la verità: quello che sembrava un’invincibile armata nella campagna elettorale del 2016, finalmente si è rivelata per quel che è sempre stata, un’accozzaglia di candidati senza amalgama e senza un’idea di città, un’armata dai fuciletti-giocattolo.

Nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Comunale l’esercito della Casini era ridotto a tre consiglieri. Gli altri o non sono venuti o sono scappati in una indecorosa ritirata. Lo scrive oggi in una nota il Movimento Sulmona Bene in Comune ( Sbic) analizzando la crisi che si è aperta a Palazzo San Francesco e denunciando una serie di anomalie che si sono evidenziate in questi anni

” Ma nemmeno il gruppo PD (così si chiama ancora) ha brillato per trasparenza. Sia il capogruppo- spiega ancora Sbic- che l’ex candidato sindaco che si era opposto alla Casini hanno detto che l’esperimento della cosiddetta “Giunta di Salute Pubblica” era terminato, fallito. Però poi gli assessori espressione di quel gruppo restano saldamente incollati alle loro poltrone: verrebbe da dire: “Ma allora questo esperimento è finito o no?” Fateci capire qualcosa.

Insomma questa città non ha ancora trovato un gruppo che si candidi a governare e che abbia una sua coesione interna, che abbia un’idea di città da portare avanti, che non si polverizzi di fronte agli interessi particolari di gruppi o addirittura di singoli.

Ai cittadini diciamo, attenti a non scambiare le piccole bande per imponenti armate. Abbiamo constatato con mano che grandi condottieri non ce ne sono, che i grandi eserciti sono armati di fuciletti-giocattolo degni più della Befana che della Politica”. (h.16,30)