Sulmona: il Pd conferma il no al bilancio e alle confusioni di ruoli

Ricordate il film “ Io speriamo che me la cavo” del 1992 diretto da Lina Wertmullere interpretato da Paolo Villaggio? Questo è il quadro confusionario che emerge nella politica cittadina all’inizio di una nuova e forse decisiva settimana per fronteggiare ( e superare) la crisi a Palazzo San Francesco. Tutti i partiti e anche alcune formazioni civiche della maggioranza ritengono, in modi diversi, che l’Esecutivo Casini/1 sia ormai giunto al capolinea. In tanti credono che gli spazi a disposizione siano pochi e stretti per superare le difficoltà attuali. E ognuno pensa di avere le soluzioni in tasca. Il Pd,partito di opposizione, aveva lanciato una proposta per arrivare ad una Giunta di “salute pubblica” con una formazione di spessore e con programma determinato. Il Consigliere Di Masci addirittura si era spinto in avanti offrendo la disponibilità a trovare forme adeguate per non far sciogliere il Consiglio ed evitare il Commissario e questa poszione era stata fortemente avversata all’interno del Partito. Dal duro confronto che c’è stato è emerso che il partito resta all’opposizione, voterà contro il bilancio ed il piano triennale e per il dopo bisognerà aprire una nuova fase di confronto che avrà come elementi di riferimento: il ruolo del Circolo locale nella definizione delle strategie e la qualità dei programmi ( e uomini) per guidare il periodo che resta da amministrare. Su questa impostazione il Pd ha confermato coeione e condivisione. Ma questa mattina l’intervista dell’ex Assessore Gerosolimo ha confermato che l’Amministrazione Casini non solo ha i numeri per andare avanti, ma i risultati conseguiti finora sono i migliori degli ultimi venti anni. Forse sarà vero ma nessuno finora si è accorto di questa profonda trasformazione della città. A noi interessa poco, di queste valutazioni personali e disinvolte. Interessa invece registrare in queste ultime ore che questa posizione ha finito per infastidire anche “ i possibilisti” del Pd ( e non solo) e che ” il dopo” anche per loro non sarà piu’ come si poteva auspicare. fino a questa mattina Staremo a vedere

Sulmona, 25 aprile – Martedì pomeriggio il circolo di Sulmona ha riunito la propria direzione per discutere delle varie posizioni apparse, la scorsa settimana, sugli organi di stampa riguardo ad un eventuale ingresso del Partito Democratico nella Giunta Casini. Nel corso della riunione – spiega una nota– il consigliere Bruno Di Masci ha chiarito la sua posizione in merito a quanto affermato sui giornali, dando modo ai partecipanti di aprire la discussione e votare la linea a cui i consiglieri Di Rienzo, Di Masci e Ranalli daranno seguito nei prossimi giorni.

La direzione ha deciso di non votare il bilancio, né tantomeno il piano delle opere pubbliche, che verrà presentato durante il consiglio comunale del 2 maggio. “Abbiamo ascoltato i nostri consiglieri – afferma il Segretario Sergio Dante – e riteniamo che i documenti relativi al bilancio non siano stati consegnati in tempi utili e tali da poter permettere, a nessuno di loro, di studiare, approfondire, discuterne anche all’interno del partito e presentare eventuali emendamenti. Tutto quello che verrà portato in consiglio comunale dalla Giunta Casini è esclusivamente frutto delle decisioni dell’attuale maggioranza e noi non daremo il nostro appoggio.”

“Relativamente alla questione di un eventuale ingresso del Partito Democratico in maggioranza – continua il Segretario – ad oggi non rappresenta un argomento all’ordine del giorno. Non possiamo essere e non saremo la stampella di una Giunta che persiste nel percorrere una strada fallimentare per la nostra comunità e per la nostra città. Il 2 maggio ci sarà il consiglio comunale per la votazione sul bilancio. Un bilancio che viene presentato completamente fuori tempo, per cui il Sindaco e la sua maggioranza sono stati richiamati già dal Prefetto. Come Pd siamo preoccupati per la gravità della situazione e per il protrarsi di questa crisi di maggioranza e riteniamo che un ulteriore commissariamento sicuramente sarebbe deleterio per tutti quanti.“Per il futuro e solo per il bene di Sulmona – conclude Dante – se ci fosse la necessità di mettere in piedi una riflessione non ci tireremo indietro, lo faremo: riuniremo il Partito e decideremo tutti insieme il da farsi.” Staremo a vedere. ( h. 13,00)