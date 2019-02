Crisi Comune: Di Benedetto(SP), basta con le sceneggiate

Sulmona, 21 febbraio.- “Al Comune di Sulmona ci si appresta a mettere in scena l’ennesima puntata del teatrino Casini. In una città ormai allo sbando, l’unico problema per il sindaco è quello di riuscire (ancora) a galleggiare con il sostegno di chi dovrebbe stare all’opposizione. La signora Casini in quasi tre anni del suo mandato, lungi dal tentare di risolvere i tanti problemi aperti, si è prestata ad essere strumento di personaggi che mirano solo al raggiungimento di obiettivi personali e non certo del bene della collettività. Oggi, il sindaco Casini, dopo che ha perso la sua maggioranza politica, invece che farsi da parte, come sarebbe giusto, si appresta a propinarci l’ennesima sceneggiata: quella cioè di un governo cittadino di Salute Pubblica”. Lo scrive oggi in una nota Mimmo Di Benedetto (SP)

“Una soluzione questa- spiega Di Benedetto- che sarebbe un vero e proprio accordo di potere e che si tradurrebbe per il Pd (attualmente in minoranza), nella stampella necessaria a Casini per continuare a “vivacchiare” senza alcuna prospettiva positiva per la città. In altre parole, a Sulmona, il Partito Democratico, invece che impegnarsi da protagonista a ridare forza ed unità al centrosinistra cittadino, sosterrà un sindaco che alle elezioni appena chiuse non si è fatto scrupolo di tradire il suo mandato elettorale schierandosi con il centrodestra.

E’ incredibile che oggi, il Pd sulmonese, che vede tra le sue fila l’ex competitor del sindaco (oggi consigliere) che non ha mai lesinato dure critiche alla Casini, si trovi a fare da salvagente all’attuale amministrazione “accordandosi” con l’ex assessore regionale, altrettanto responsabile dell’ormai inarrestabile declino di questo territorio. Il sindaco Casini, almeno adesso, potrebbe dimostrare di avere una sua personalità e il necessario coraggio per dire no a questo inaccettabile “inciucio”, evitando così di produrre ulteriore confusione. Contestualmente, in maniera altrettanto responsabile, siano comunque i consiglieri comunali a rassegnare le dimissioni per tornare, il prossimo mese di maggio, a scegliere un nuovo sindaco sperando in questo modo di poter ridare valore e credibilità alla politica di questa città”.(h. 14,00)