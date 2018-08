Crisi comune: Bianchi (Fi), basta con il vittimismo. Il sindaco spieghi alla città le ragioni della crisi

Sulmona,23 agosto– Prima di concludere la sua deludente esperienza amministrativa che tutti si augurano finisca al più presto, Annamaria Casini si spogli dell’abito del solito vittimismo ad ogni costo che sovente con abilità si cuce addosso e descriva puntualmente alla Città quali sono i contenuti delle dinamiche -ad oggi rimasti oscuri- che dividono la sua maggioranza e se questi riguardano il bene comune della nostra comunità o piuttosto lotte intestine su interessi in atti pubblici, come per esempio, la gestione delle somme nei capitoli di bilancio.Lo scrive oggi in una nota il Capogruppo di Forza Italia Elisabetta Bianchi.

“È essenziale che i cittadini possano conoscere quali sono le cause della crisi (condita sicuramente dall’incapacità del metodo di lavoro di chi ha avuto la responsabilità di guidare la coalizione) ed abbiano la possibilità di identificarne gli artefici ed i facilitatori. Dimettersi nella verità- dice ancora Bianchi- è l’unico tributo che ha il dovere di riconoscere alla cittadinanza – semmai ne è stata alla guida con senso del dovere e lealtà- al fine di evitare di contribuire a proiettare nella prossima campagna elettorale figure mitologiche che si sono nutrite della sua debolezza”. (h. 14,30)