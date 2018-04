Crisi al Comune: Pd, né sconti nè  confusione di ruoli

La posizione del Consigliere comunale Bruno Di Masci che in una intervista rilasciata al Centro ha parlato di disponibilità a soccorrere la Giunta Casini per evitare il Commissario è stata aspramente criticata in città e all’interno del suo Partito. Oggi in una nota il Presidente del Circolo Pd di Sulmona, Sandro De Panfilis, la definisce del “ tutto personale”. A pesare ovviamente non sono solamente la cattiva politica portata avanti dal civismo casereccio, le scelte sbagliate,i danni subiti dalla città in questi due anni ma anche il ricordo del suicidio politico che mandò a casa l’Amministrazione Ranalli, favorendo l’arrivo del Commissario; il significato delle elezioni amministrative che premiò la coalizione guidata dall’attuale sindaco Casini.Ecco perché non ci possono essere nuovi pastrocchi né si puo’ praticare la strada delle tre carte così come si sostiene in giro il ” Pd non puo’ essere la Croce Rossa della politica cittadina”. Il clima è arroventato e potrebbe determinare decisioni clamorose. In questa confusione generale la sola strada praticabile rimane quella piu’ volte rilanciata anche attraverso il nostro giornale dal Capogruppo Antonio Di Renzo ( giugno 2017) puntare una Giunta di salute pubblica, dove tutte le forze politiche del Consiglio comunale concorrono a definire un programma possibile di brevissimo mandato e concorrono a scegliere uomini e professionalità adeguate ( non compari e portaborse) e dove il Pd dall’opposizione, con coerenza, farà responsabilmente la sua parte.E nel mezzo di questa baraonda si intensificano le ambizioni per le prossime regionali dove almeno tre candidature ( due uomini e una donna) sognano di correre da Sulmona con la casacca del Pd. Ecco la nota di De De Panfilis

Sulmona, 22 aprile– Le dichiarazioni del Consigliere Bruno Di Masci, apparse ieri su un Organo di stampa, con le quali si ipotizza un sostegno del PD alla Giunta Casini ormai in crisi conclamata, riflettono una posizione assolutamente personale.

In nessun Organismo di partito – Segreteria e, tantomeno, Direttivo – infatti è stato mai discussa una eventualità del genere. Anzi, a più riprese di fronte ai disastri amministrativi di questa Amministrazione – dal declassamento dell’Ospedale alla bretella ferroviaria (solo per citarne alcuni), perpetrati con il lassismo dell’ex assessore regionale – il Circolo PD di Sulmona ha espresso puntualmente le sue critiche, ribadendo la sua collocazione in Consiglio Comunale di ferma e convinta opposizione.

Certamente consapevoli della preoccupazione che può ingenerare l’arrivo, nuovamente, di un Commissario Prefettizio nel caso di una bocciatura dell’attuale sindaco, abbiamo sempre condiviso la proposta del nostro capogruppo consiliare, Dott. Antonio Di Rienzo, di dar vita ad una “Giunta di salute pubblica

Tale soluzione, con un consiglio comunale compatto a sostegno di un programma qualificato di pochi punti prioritari per la città, portato avanti in giunta da personalità altamente qualificate, è la sola via d’uscita che ad oggi appare praticabile.

Ogni altra ipotesi del tipo delineata dal Consigliere Di Masci, oltre a non risolvere i problemi di questa Amministrazione – nata male sulla convinzione che bastasse evocare la parola “civismo” che, come con una bacchetta magica, si sarebbero trovate tutte le risposte alla complessità della situazione socio-economica di questo territorio -, alimenterebbe una immagine negativa di “inciucio”, gonfiando quelle vele dei movimenti populistici, di cui francamente non si avverte nessun bisogno.

Nella convinzione che la soluzione prospettata, condannerebbe questo Circolo alla irrilevanza politica più assoluta, se non alla sua definitiva scomparsa, ed a tutela del regolare funzionamento degli organismi di partito deputati ad elaborare le linee politiche da assumere – come è ovvio dopo democratico confronto -, in qualità di Presidente del Partito ho ritenuto necessario precisare, a tutt’oggi, la posizione politica del Circolo PD di Sulmona Sandro De Panfilis (h. 19,00)