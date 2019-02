Crisi al Comune: la ricreazione è … finita

– Con le dimissioni dell’Assessore Antonio Angelone annunciate e presentate questa mattina si apre l’ ultima crisi al Comune di Sulmona proprio a conclusione di una campagna elettorale piena di veleni e di chiacchiere per mettere a nudo un ‘esperienza amministrativa inutile e dannosa per la città. Quasi tre anni di una gestione pessima,priva di risultati,senza identità politica e riferimenti istituzionali precisi La Casini che ha trovato spesso sul piano umano tanta solidarietà anche trasversale, ora paga l’aver guidato un’Amministrazione comunale imperniata su un civismo scolorito e appiattita sulle posizioni dell’ex Consigliere e Assessore regionale di centro sinistra ora finito con il centrodestra Andrea Gerosolimo. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la posizione netta del Sindaco Casini che si è schierata con il candidato di Prezza dimenticando che nelle varie liste in corsa per le regionali ci sono una ventina di candidati sulmonesi( uomini e donne) alcuni dei quali consiglieri comunali,o ex amministratori, del Comune di Sulmona. Una posizione imbarazzante per una persona che sopratutto nei momenti come questi non dovrebbe mai calpestare il ruolo istituzionale che riveste per assumere una posizione di parte come quella di domenica scorsa ad una manifestazione pro-Scoccia. Insomma come ha commentato qualcuno quando ha rilevato che il sindaco della città si schiera con un paese vicino e non fa battaglie per i suoi concittadini. Ma questo è solo l’inizio perchè le reazioni che si annunciano sono dure e senza sconti.

Sulmona, 5 febbraio– La notizia delle dimissioni dell’Assessore Angelone ha fatto molto rumore in città. L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa tenuta dai Consiglieri di ” Avanti Sulmona” gli eredi di quell’area socialista che ha scritto anche belle pagine di politica cittadina molti dei quali si sono rifugiati fra le fila Dc-Udc ( che c’entrano loro con la storia dei cattolici democratici di questo territorio ?). Nell’occasione il Capogruppo Fabio Pingue ( candidato alle Regionali),il Presidente del Consiglio Katia Di Marzio e lo stesso Angelone hanno spiegato le ragioni della decisione tra l’altro nell’aria già da diversi gionri. Inoltre proprio lo stesso Pingue,per la verità il piu’ attivo fra i candidati sulmonesi, aveva espresso giudizi severi su quanto sta accadendo in questa campagna elettorale anche all’iterno di alcuni enti. Insomma questo finale di campagna elettorla e si è infiammato improvvisamente mentre è iniziata già la lunga cprsa per la conquista di Palazzo San Francesco mentre la città, incredula ,resta a guardare. Nel giro di qualche ora arriva l’appello del sindaco Casini

“Ho sempre garantito neutralità e indipendenza nell’ambito di un Patto Amministrativo sottoscritto da tutti i gruppi consiliari di maggioranza e rivendico i miei sacrosanti diritti politici di espressione. Ad Antonio Angelone chiedo di rivedere la sua decisione per il bene della città”. E’ quanto afferma il sindaco Annamaria Casini. “Credevo che il tempo delle divisioni e dei giochetti potesse essere relegato al passato e che un Patto Amministrativo per il bene di Sulmona potesse prevalere su individualismi e personali ambizioni. Malgrado ormai da mesi sia costretta ad operare in una continua instabilità politica, che ha comportato, va da sè, inevitabili rallentamenti nell’azione amministrativa, ho portato avanti incessantemente e costantemente il mio impegno di sindaco con responsabilità e trasparenza come il mio ruolo impone. Ho tentato di aprire sin da questa estate una fase storica diversa, cercando un dialogo con tutto il Consiglio Comunale e il superamento della crisi sulla garanzia della mia neutralità e indipendenza amministrativa, che non possono essere messe in discussione e non possono essere lette come rinuncia ai miei sacrosanti diritti politici e di espressione. Ho chiesto a tutti, nella libertà di portare avanti il proprio progetto politico, di evitare strumentalizzazioni a fini elettorali dell’espressione delle mie libere opinioni personali o di questo progetto amministrativo per le prossime regionali.