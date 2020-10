Covid: Toti (Fi) promuove il dpcm, giusto affidarsi agli enti locali

“Hanno ascoltato le Regioni, finalmente, il metodo e’ cambiato”. E’ il giudizio del governatore della Liguria Giovanni Toti – affidato a un’intervista al Corriere della Sera – su come il governo si e’ comportato nel varo dell’ultimo dpcm. Anche se, dice subito dopo, “non ci sono grandi cose, pero’ almeno questa volta c’e’ stata una collaborazione con noi, una ricerca di condivisione, un approccio diverso rispetto all’ultima volta in cui ci e’ stato inviato il testo e ci e’ stata data mezz’ora per le modifiche”. Insomma, “stavolta siamo stati consultati, ci sono stati tre giorni di incontri, e alla fine e’ stato deciso quello che avevamo chiesto”. Tutto bene, dunque? Toti ammette che c’e’ stato un cambio di strategia e da’ ragione a Conte “quando dice che oggi non possiamo permetterci un lockdown nazionale”, molto “meglio misure piu’ soft da applicare ovunque e interventi mirati a livello locale con sindaci e presidenti di Regione che possono decidere chiusure piu’ restrittive a seconda delle emergenze”