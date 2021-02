Covid: tona la paura. Da lunedì in Abruzzo Dad nelle scuole superiori. Tre Comuni in zona rossa

Sulmona, 6 febbraio. Con apposita ordinanaza ( la n.3 del 5 febbraio 2021) il Presidente della Regione Marsilio ha preso atto della situazione delicata che si è determinata in tre Comuni Tocco da Casauria (PE), San Giovanni Teatino (CH) ed Atessa (CH) collocandoli nella cosiddetta ” zona rossa”ed ha disposto l’attivazione della didattica a distanza per 14 giorni , con decorrenza dal 08.02.2021, nelle scuole secondarie di secondo grado, su tutto il territorio regionale

Il provvedimento a firma del Governatore, dell’Assessore alla Salute e del Dirigente regionale Claudio Di Giampietro ha preso atto del verbale dell’incontro del Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale (GTSR) – data 05.02.2021, al fine di disamina dello scenario epidemiologico territoriale, nonché della problematica diffusiva del virus in seno alle scuole, di ogni ordine e grado e che il GTSR ha dato evidenza del riacutizzarsi della circolazione del virus su parti localizzate del territorio regionale , di seguito specificatamente indicate ai comuni di Tocco da Casauria (PE), San Giovanni Teatino (CH) ed Atessa (CH); la sottoposizione a stretto monitoraggio dei comuni di Chieti e Francavilla al Mare, dando mandato alla ASL Lanciano Vasto Chieti di notiziare tempestivamente il Dipartimento Sanità sugli esiti di detto monitoraggio, qualora i parametri suindicati suggeriscano l’adozione di misure restrittive a livello comunale; e con effetto immediato dispone il divieto di aggregazione nelle piazze e nei centri storici , su tutto il territorio regionale, per la periodicità di cui al punto 1) ovvero sino a diverso provvedimento; il rigoroso rispetto delle distanze sia all’interno delle strutture pubbliche che in quelle private, con implementazione delle attività di controllo correlate; il contingentamento degli ingressi in tutti i locali commerciali , su tutto il territorio regionale, per la periodicità di cui al punto 1); l’applicazione estensiva delle disposizioni di cui alla circolare ministeriale del 31.01.2021 in ordine alla riammissione in comunità ed alla donazione di sangue, decorsi i 14 giorni dall’inizio del periodo di quarantena; l’attivazione della didattica a distanza per 14 giorni , con decorrenza dal 08.02.2021, nelle scuole secondarie di secondo grado, su tutto il territorio regionale; che alle misure di cui al punto 1 siano ammesse le seguenti deroghe, fermo restando l’obbligo di esibizione di apposito modello di autodichiarazione: sono consentiti l’ingresso e l’uscita ai e dai Comuni di Tocco da Casauria, Atessa e San Giovanni Teatino al personale sanitario e quello deputato ai servizi alla persona, ai volontari e funzionari della Protezione civile nazionale e regionale, al personale delle forze di polizia, del corpo nazio-nale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell’esercizio delle proprie funzioni;sono consentiti l’ingresso e l’uscita ai e dai Comuni di Tocco da Casauria, Atessa e San Giovanni Teatino in presenza di condizioni di comprovate ragioni di salute (ricovero ospedaliero, stato di gravidanza, patologie che necessitano di visite o cure indifferibili) debitamente certificate; sono consentiti l’ingresso e il transito per e nei Comuni di Tocco da Casauria, Atessa e San Gio-vanni Teatino al personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e al funziona-mento di servizi essenziali, previa esibizione da parte di quest’ultimo di idonea documentazione relativa alla merce trasportata e alla destinazione della stessa; in tutti gli altri eventuali casi non contemplati nelle lettere precedenti, l’ingresso ai Comuni di cui al punto 1 è possibile esclusivamente a fronte di apposita autorizzazione rilasciata dal Sin-daco; nei casi non contemplati nelle lettere precedenti, l’uscita dai comuni di cui al punto 1 è possibile esclusivamente previa apposita autorizzazione rilasciata, sulla base di proprie valutazioni, dal Sindaco a fronte di evidenze rappresentate dagli interessati in ordine all’urgenza e indifferibilità dell’impiego; Che la presente ordinanza – immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge –