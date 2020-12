Covid: Terza settimana di screening gratuito dedicata prevalentemente a chi torna a Sulmona.

“Abbiamo ritenuto opportuno prorogare la campagna screening riservando questa terza tornata di tamponi rapidi antigenici prevalentemente ai sulmonesi fuori sede per motivi di lavoro, di studio o altro, che fanno ritorno nella nostra città in questo periodo di festività natalizie. E’ importante sottoporsi al test al fine di contribuire ad evitare la diffusione del contagio da coronavirus, pertanto invito coloro che rientrano a Sulmona a prenotare lo screening nei giorni stabili (0 chiamando il numero 3519631069) per effettuare il tampone secondo calendario (martedi,giovedi,sabato e domenica dalle 15 alle 18.30), recandosi all’interno della ex Caserma Battisti dov’è stata allestita una postazione in modalità “drive in”he si sono messi a disposizione, ai quali va il mio sentito ringraziamento per il fondamentale apporto che stanno dando in questi giorni alla città”. E’ quanto afferma il sindacoche stila un bilancio di questa campagna screening, secondo le indicazioni della Regione, cominciata con le scuole e proseguita con la tre giorni dedicata alla popolazione, prorogata poi per tutta la settimana. “In questa domenica conclusiva sono stati 297 i cittadini che si sono sottoposti al tampone (il 20% proveniente anche dai comuni limitrofi), di cui 2 positivi. Dall’inizio della campagna screening, complessivamente sono stati 8312 i cittadini che si sono sottoposti al tampone (circa il 41%), un dato finale al di sopra della media provinciale, mentre i positivi sono in totale 27 (0,32%). Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno effettuato il test” conclude il sindaco “e ringrazio di cuore i tantissimi volontari di protezione civile e il personale medico e sanitario che hanno consentito di realizzare anche questa seconda settimana, raggiungendo oltre i 1000 cittadini”.