Covid: Prof. Galli “ Riaprire gli stadi è sbagliato. Prima di tutto le scuole”

“Mi pare sacrosanto: dobbiamo aprire le scuole, non gli stadi. Capisco che togliere i circenses agli italiani possa dispiacere, ma dal punto di vista scientifico portare il pubblico negli impianti sportivi può avere gli stessi effetti che abbiamo visto nelle discoteche”.Lo spiega stamani in una intervista al quotidiano Il Messaggero il professor Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, lo dice chiaramente spiegando che è necessario prima di tutto, le scuole. Proprio ieri il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, il dottor Agostino Miozzo, aveva spiegato: per noi la priorità è far ripartire le lezioni, il pubblico allo stadio può aspettare. “ Miozzo ha ragione,tra scuola e stadi non ci dovrebbe essere gara. Il calcio è uno spettacolo non essenziale che può essere fruito anche da casa. Come per le discoteche, qualsiasi situazione che determina un ammassamento di persone è insidiosa. Puoi tenere le persone distanziate all’interno dello stadio, ma non riesci a farlo all’entrata e all’uscita”.