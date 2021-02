Covid: per Guerra(OMS), “vaccinazioni di massa dove dilagano varianti”

“Abbiamo poche settimane per fermare la terza ondata” di Covid-19 in Italia, che potrebbe arrivare “già a marzo”. Per questo “sostengo la necessità di un cambio di marcia nella somministrazione dei vaccini, necessario per la maggiore aggressività delle varianti del virus in alcune zone”. Lo spiega in un’intervista a ‘Il Mattino’ Ranieri Guerra, direttore vicario dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che propone un’integrazione del piano di profilassi nazionale e ha inviato le sue osservazioni al commissario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri e al ministro della Salute Roberto Speranza. L’idea è quella di una “vaccinazione generale nelle aree dove si sono accesi focolai di contagio intensi” legati alle varianti di Sars-CoV-2, “come l’Abruzzo, la provincia di Perugia, il Trentino Alto Adige. Una somministrazione di massa, senza limitazioni di età o di attività lavorative”. “Le varianti sono ancora sensibili al vaccino, che al momento resta efficace”, sottolinea Guerra. Ma “il pericolo è che, se le varianti dovessero ancora di più diffondersi, il virus potrebbe reagire al vaccino rendendolo vano”.