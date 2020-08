Covid: ora cresce la preoccupazine anche a Sulmona

Appello del sindaco Anna Maria Casini” occorre mantenere alta l’attenzione ed è importante non abbassare la guardia in quanto l’emergenza sanitaria non è cessata”. ” E’ necessario mantenere sempre alta l’attenzione”. Sarebbero due i casi accertati

Sulmona, 6 agosto– Questa mattina abbiamo appreso la notizia di una dipendente comunale risultata positiva al Covid -19, la quale al momento si trova nella sua abitazione non in gravi condizioni. Ho avuto modo di colloquiare con lei telefonicamente augurandole una pronta guarigione ed esprimendole solidarietà a nome dell’amministrazione e della città. Mi sono subito attivata con gli uffici per predisporre lo smart working in via cautelativa per tutti i dipendenti del primo piano di palazzo San Francesco, interdicendo l’accesso al pubblico del primo piano della sede municipale. Lo ha riferito poco fa il sindaco della cittàò Anna Maria Casini

“ Come prevede la procedura del caso- ha aggiunto il sindaco- è stata avviata la mappatura dei contatti avuti dalla dipendente da parte della Asl1, alla quale ho chiesto di effettuare i tamponi anche a tutti i dipendenti in servizio nel periodo del contagio per una maggiore sicurezza di tutti. Stiamo organizzando, intanto, le operazioni di sanificazioni di tutti gli ambienti di Palazzo San Francesco, che verranno effettuate entro il fine settimana. E’ stato accertato oggi in città anche un altro caso positivo al Covid-19, si tratta di un cittadino sulmonese al quale auguro una pronta guarigione. In considerazione dei due casi autoctoni, stiamo predisponendo gli atti per riattivare la funzione sanitaria del Centro Operativo Comunale che non è mai stato chiuso, finora attivo solo con la segreteria di coordinamento.

Faccio appello alla cittadinanza: occorre mantenere alta l’attenzione ed è importante non abbassare la guardia in quanto l’emergenza sanitaria non è cessata e malgrado dobbiamo riprendere una nuova normalità, è necessario adottare la massima prudenza rispettando sempre tutte le norme e le misure di sicurezza anti-covid per evitare diffusione di contagi.”