Covid e solidarietà: l’appello del sindaco di Sulmona per reperire operatori sanitari

Sulmona,29 novembre– Il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini ha rivolto in queste ore un appello pubblico per ricercare personale sanitario per somministrare test rapidi antigenici gratuiti per i cittadini di Sulmona.

“ In questi giorni ho avuto modo di parlare con molti medici ed infermieri – ha spiegato- che si stanno mettendo volontariamente a disposizione per questa importante iniziativa, ma a Sulmona sono tante le postazioni e dunque il numero dei sanitari da coinvolgere nello screening dovrà essere rilevante e abbiamo davvero bisogno di tutti.

Per questo se sei un operatore sanitario del territorio (medico, infermiere, biologo, tecnico di laboratorio ) dai la tua disponibilità e scarica il modulo di adesione sul sito del Comune di Sulmona da inoltrare subito, entro martedì 1 dicembre , alla email del Comune: coc@comune.sulmona.aq.it

Partecipa per contribuire alla campagna di screening del prossimo 4-5- 6 dicembre per individuare i positivi asintomatici tra la cittadinanza, favorire il contenimento del contagio e decongestionare così la grande pressione sui nostri servizi sanitari.

http://www.comune.sulmona.aq.it/index.php?id=18&oggetto=556