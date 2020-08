Covid: Distretti Sanitari di Sulmona e Pratola, stop alle attività per due giorni

Riapriranno mercoledì. Domani e dopodomani operazioni di sanificazione dei locali.

Sulmona,30 agosto- – Stop di 2 giorni delle prestazioni per sanificare i locali e riprendere subito in sicurezza l’attività. E’ la misura adottata dalla direzione sanitaria della Asl per i distretti sanitari di Sulmona e Pratola Peligna, in seguito ai casi positivi al Covid 19, registratisi nei giorni scorsi a carico di alcuni operatori sanitari che vi lavorano. L’attività dei 2 ambulatori verrà sospesa domani e dopodomani, lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre, per procedere alle operazioni di bonifica dei locali. I distretti di Sulmona e Pratola riapriranno al pubblico mercoledì prossimo. La situazione, in ogni caso, è sotto controllo in quanto il direttore sanitario Asl, Sabrina Cicogna, ha fatto scattare tempestivamente tutte le iniziative a tutela della salute pubblica e dei dipendenti. Gli operatori sanitari dei distretti, risultati positivi al tampone, sono in isolamento e sono state al contempo avviate le procedure per risalire alla catena dei contatti avuti nei giorni scorsi.