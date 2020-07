Covid: Boccia , se l’epidemia torna a dilagare rischiamo di non poterci rialzare piu’

«Se l’epidemia torna a dilagare rischiamo di non poterci rialzare più. Chi non usa la mascherina nei luoghi in cui è obbligatoria o partecipa ad assembramenti è un irresponsabile. E chi lo giustifica è peggio di lui». Lo ha detto stamani in una intervista al Messaggero il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Bocci Cinque regioni hanno già superato il livello di guardia. «Non ho mai smesso di essere preoccupato. Da 4 mesi- spiega Boccia- mi sveglio guardando sempre gli stessi dati: terapie intensive, tasso di saturazione, contagiati, guariti e purtroppo deceduti. Il ministro Speranza sta facendo un’attentissima opera di monitoraggio, ma il calo del livello d’attenzione nei comportamenti deve preoccupare tutti. E’ come se per un attimo avessimo voluto cancellare le immagini di quei giorni. Io purtroppo non le dimenticherò mai».A proposito di autonomia lei ha detto: terremo conto dell’esperienza del Covid. Come cambierà dunque? «Un anno fa su quel tavolo c’erano solo 3 Regioni, ora ci sono tutte le Regioni e ci sono anche i sindaci che chiedono giustamente rispetto. Il ddl quadro si ispira alla lezione del presidente Mattarella su quanto autonomia e sussidiarietà rafforzino l’unità nazionale. Si chiede al Parlamento, a differenza del passato, di dire l’ultima parola, così come è necessario separare le materie Lep dalle altre. Il Covid ha dimostrato che solo un’alleanza fortissima tra Stato e Regioni rende grande una nazione».