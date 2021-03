Costituzione e antifascismo, ANPI prepara manifestazione a Guardiagrele

Sulmona, 5 marzo- Il comitato provinciale dell’Anpi della provincia di Chieti, nel quadro delle manifestazioni che intende intraprendere per l’anniversario della Liberazione, organizzerà, in collaborazione con l’Associazione Nazionale ex Combattenti del Gruppo Patrioti della Maiella e con il più ampio coinvolgimento di altre associazioni ed istituzioni, una iniziativa a Guardiagrele, città dalla quale è stata insignita della cittadinanza onoraria, per ribadire il giudizio storico di condanna netta del fascismo, ricordare il sacrificio dei martiri della libertà e di quanti hanno sofferto privazioni e soprusi e le tante vittime civili conseguenti alla guerra che il fascismo ha voluto, e ricordare a tutti che la Costituzione della Repubblica rappresenta la testimonianza certa e solida del ripudio del fascismo e che i valori della resistenza e dell’antifascismo sono le fondamenta dello stato di diritto.

Le modalità della iniziativa saranno, ovviamente, adattate alle esigenze sanitarie imposte dalla pandemia.Lo ha annunciato il Presidente Luigi Borrelli