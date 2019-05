Costituito in Regione il Comitato per la legislazione

L’Aquila, 27 maggio- Con Decreto del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, sono stati nominati i componenti del Comitato per la legislazione. A ricoprire il ruolo di Presidente sarà Roberto Santangelo mentre Barbara Stella è stata nominata vice Presidente. Gli altri componenti designati sono: Sabrina Bocchino, Giorgio Fedele, Daniele D’Amario e Giovanni Legnigni. Il Comitato per la Legislazione, all’interno del quale è garantita la rappresentanza paritaria della maggioranza e della minoranza dell’Assemblea regionale abruzzese,, opera per assicurare il miglioramento della qualità della formazione, consentire l’esercizio della funzione consiliare di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali. (h.15,00)