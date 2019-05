” Così non puo’ andare”, i Dirigenti regionali alzano la voce

Sulmona, 20 maggio- I dirigenti della Rehgione Abruzzo sono sul piede di guerra. Con una lettera inviata al Governatore Marco Marsilio denunciano “ la grave situazione della macchina amministrativa regionale“. Secondo il sindacato autonomo dei dirigenti e direttivi (Direr-Fedirets) , riunitosi all’Aquila per esaminare la riorganizzazione degli uffici regionali in corso in questi giorni, si sta partendo nel modo sbagliato

Per Silvana De Paolis Segretaria regionale della Direr-Fedirest “non si comincia dai piedi, ma dalla testa, se si vuol seguire un percorso logico e virtuoso.” Causa del “malcontento” è la decisione della Giunta regionale di approvare la delibera con la quale attribuisce un“peso economico” selettivo alle incombenze dei funzionari.L’errore secondo la Direr è che in Regione Abruzzo manca ancora la riorganizzazione delle posizioni dirigenziali dalle quali si sarebbe dovuto partire, per seguire, poi a cascata, con i funzionari, secondo una visione strategica ed organica dell’intera struttura.

”Ma ancor più grave – aggiunge De Paolis- è che la graduazione è stata fatta male, in tempi troppo ristretti, con immotivate disparità di trattamento che non premiano le professionalità, le competenze e le funzioni svolte. Come se ciò non bastasse, a causa della ristrettezza delle risorse disponibili, rimarranno scoperti posti strategici col rischio di interruzione di importanti attività. E’ evidente che errate differenziazioni economiche minano alla base il benessere organizzativo dell’Ente, alimentano i conflitti e demotivano il personale, facendo carta straccia delle capacità e del merito”.

Il Sindacato avverte che gli effetti ricadranno deleteri sui bisogni dei cittadini ai quali l’Ente pubblico deve dare risposte etiche, efficienti, efficaci e veloci.I dirigenti chiedono, dunque, al presidente Marsilio, di rivedere tutta la procedura per la graduazione degli uffici e di avviare una vera riorganizzazione delle strutture della Giunta secondo visione strategica di lunga durata e con una migliore distribuzione delle risorse umane e finanziarie, programmando anche l’assunzione di nuovo personale, in vista dei pensionamenti per quota 100. (h. 14,30)