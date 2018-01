Sulmona, 3 gennaio– Saranno quasi duecento i figuranti della Giostra Cavalleresca di Sulmona che sabato prossimo, 6 gennaio, Festa dell’Epifania, sfileranno davanti a Papa Francesco, in piazza San Pietro, prendendo parte al corteo di centinaia di associazioni di rievocazione storica, provenienti da ogni parte d’Italia, che si snoderà da diversi punti della Capitale per approdare nel cuore della Cristianità, percorrendo tutta via della Conciliazione. La Giostra Cavalleresca parteciperà per la prima volta nella sua storia alla XXXIII edizione di “Viva la Befana”, manifestazione promossa dall’associazione Famiglie Libere Associate d’Europa, nata per riaffermare e tramandare i valori essenziali della festa dell’Epifania. Una festa che ha bisogno di essere riscoperta, superando un periodo di declino.

Il corteo vedrà protagonisti circa 1300 partecipanti, tutti in costume medievale e rinascimentale, accompagnati da bande musicali. A mezzogiorno Papa Francesco saluterà tutti i partecipanti alla manifestazione impartendo loro la benedizione apostolica. Subito dopo l’Angelus i Re Magi, che attendono l’arrivo del lungo corteo, porteranno al Papa i doni delle famiglie partecipanti. Tutto si svolgerà nel segno dell’amicizia, della fratellanza, della solidarietà valori propri del periodo natalizio culminante nella Festa dell’Epifania, che conclude il periodo festivo della Natività.

“Siamo entusiasti di questa occasione – ha dichiarato Antonini, presidente dell’associazione Giostra – sarà una mattinata intensa quella che vivremo a Roma, avendo occasione di mostrare nella Città Eterna e al cospetto del sommo pontefice tutta la bellezza e l’originalità del nostro corteo storico, con i suoi costumi, con i suoi figuranti, con la sua immagine sempre ricca di peculiarità”. “Possiamo proseguire nel cammino di promozione dell’evento di piazza Maggiore grazie anche a questa nuova occasione – ha aggiunto Domenico Taglieri – se il 2017 si è caratterizzato per la partecipazione della Giostra Cavalleresca ad eventi vissuti a Boston, negli Stati Uniti, con il gemellaggio con la Repubblica di San Marino che apre nuove e importanti prospettive alla Giostra Europea di Sulmona, il 2018 inizia con questo avvenimento nella Capitale e davanti a Papa Francesco,”.

La partenza della delegazione della Giostra Cavalleresca è prevista sabato mattina, alle 5.30, nel piazzale Paolo Di Bartolomeo, accanto al Palasport, in via XXV Aprile. Probabilmente saranno quattro i pullman, perché dopo averne completati tre si sta cercando di completarne un altro, considerando le numerose richieste di persone legate alla Giostra che desiderano partecipare al grande evento. (h. 16,30)