Corse ” Sulmona-Roma”, Di Nino sollecita incontro vertici Sangritana

“Ho chiesto formalmente al Presidente della Sangritanaun incontro a stretto giro per capire finalmente che scelte saranno operate dall’Azienda dal prossimo 1 luglio sui collegamenti tra, per i quali sono in previsione ipotesi di tagli che penalizzerebbero i nostri tanti pendolari e che sono assolutamente da scongiurare. Sappiamo che il passaggio della gestione dei servizi commerciali dalla TUA alla Sangritana potrebbe comportare un ridimensionamento dell’offerta di un servizio fondamentale per i nostri cittadini che quotidianamente si spostano verso la capitale, ed è il momento di conoscere le reale intenzioni di chi è titolare di scelte così delicate. Qualche settimana fa ho lanciato un primo allarme interessando anche i sindaci del territorio e bisogna essere consequenziali. Sul tavolo c’è anche la richieste di attivare il terminal di scambio all’uscita del casello autostradale di Pratola Peligna per intercettare le corse che da Pescara e Chieti e da Vasto e Lanciano vanno verso Roma. Auspico una risposta in tempi brevi dai vertici della Sangritana nell’interesse dei nostri pendolari” È quanto dichiara in una nota il Sindaco di Pratola Peligna. (h. 15,30)