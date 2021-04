Corridoio Intermodale: Di Girolamo (M5S),”sottoscrivo l’appello di imprese e sindacati”

Sulmona, 17 aprile– Accolgo con favore e sottoscrivo l’appello che 15 sigle tra associazioni imprenditoriali, di categoria e sindacati hanno unitariamente lanciato alla Politica per fare dell’Abruzzo un nodo strategico della mobilità continentale.

Sto lavorando da tempo per fare in modo che sulla nostra regione convergano gli investimenti infrastrutturali necessari per inserirla concretamente nei corridoi strategici europei e si attivi rapidamente la Zona Economica Speciale.

È una questione che va anche oltre il sacrosanto impegno per il proprio territorio: i collegamenti trasversali, oltre a garantire un futuro alle aree interne, sono nell’interesse dell’Italia intera. Per questo condivido l’opportunità di collegare la penisola iberica con i Balcani passando per l’Abruzzo, lungo la direttrice Barcellona – Civitavecchia – Ortona – Ploce.In gioco c’è la prosperità dell’intera regione per gli anni a venire e la Politica deve rispondere avendo una visione strategica per il futuro. In questo caso, la nostra idea coincide con quella delle forze vive dell’economia abruzzese.E’ quanto sostiene stamani la senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo