Corononavirus: Rezza (Iss), Fase 2 piu’ pericolosa Fase 1

Sulmona, 28 aprile– In una intervista rilasciata al “ Fatto quotidiano” Gianni Rezza, direttore delle Malattie infettive dell’Iss spèiega oggi che “la Fase 2 è più pericolosa della Fase 1, quando è tutto chiuso è più facile. Dal 4 maggio dovremo tenere la guardia alta”. Rezza ha spiegato anche di essere stato sempre contrario a una riapertura selettiva, regione per regione. Meglio un provvedimento nazionale. “È difficile una riapertura selettiva, gli indicatori utilizzabili sono diversi” ha spiegato. “Oggi il tasso di riproduzione del virus (Trs) non varia molto da Regione a Regione anche se in Lombardia, parte del Veneto, dell’Emilia e del Piemonte il numero di casi è più elevato. Ma i parametri sono anche altri e soprattutto la capacità di risposta del sistema sanitario sul territorio se ci sarà da contenere eventuali focolai. E comunque, restano le limitazioni alla mobilità da Regione a Regione”.