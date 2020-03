Coronavirus, Sulmona: firmato il Decreto di apertura del Coc

Firmato oggi il Decreto di apertura del Centro Operativo comunale. La sede sarà in località La Valletta, nella zona industriale.

Sulmona, 26 marzo- Il sindaco Annamaria Casini ha firmato oggi il Decreto di apertura del Coc (Centro Operativo Comunale), con sede in località La Valletta nella zona industriale, così come previsto dalle disposizioni regionali. Sono quattro le funzioni di supporto attivate : sanitaria, pianificazione, volontariato e assistenza alla popolazione. Il Decreto arriva a seguito del primo caso accertato di contagio da Coronavirus in città.

“Si tratta di un atto che fa seguito a quanto già abbiamo messo in campo dalle scorse settimane per fare fronte a questa emergenza sanitaria nazionale senza precedenti – dichiara il sindaco Annamaria Casini -. Con l’apertura del COC ampliamo un servizio di assistenza alla popolazione, che sul territorio era assicurata da ANA e CRI, e che ora proseguirà in modo coordinato dalla sede del Coc, mantenendo gli stessi numeri utili di telefono di front office, resi disponibili fino ad ora: CRI 0864 33777, ANA 351 9631069, PROTEZIONE CIVILE 3351239074.

Con l’attivazione di queste funzioni di supporto, saranno forniti sia monitoraggio della situazione e di casi di contagio da virus, che ci auguriamo non aumentino, sia assistenza alla popolazione, con la consegna di generi alimentari, farmaci e beni di prima necessità” afferma il sindaco Annamaria Casini che aggiunge “formulo gli auguri di pronta guarigione al nostro concittadino che ha contratto il virus”. Ricorda, infine, che “è attivo il numero verde 800169326, dalle 8 alle 20, per qualsiasi comunicazione rispetto alle sintomatologia da infezione respiratoria e febbre. Noi sindaci” conclude “stiamo lavorando in sinergia, unendo le forze, per fare fronte comune a una grave emergenza sanitaria eccezionale e voglio ribadire che il modo migliore per combatterla è rispettare tutti le regole, in particolare restando a casa per evitare contagi”.

I numeri utili:

CRI 0864 33777

ANA 351 9631069

PROTEZIONE CIVILE 3351239074

NUMERO VERDE sintomi da infazione respiratoria

800169326 (dalle 8.00 alle 20.00)