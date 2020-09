Coronavirus, Speranza: resistere ancora per 6 mesi “A fine inverno saremo salvi”

“Dobbiamo resistere altri sei mesi. A fine inverno saremo salvi”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza in una intervista al quotidiano “Repubblica” in edicola oggi. Il ministro si è detto, tra l’altro, “molto” soddisfatto dalla ripresa della sperimentazione sul vaccino annunciato da AstraZeneca. “Il caso anomalo riscontrato non era legato al vaccino. – ha spiegato – Come Unione europea stiamo comprando un pacchetto 6+1, quello di AstraZeneca è uno dei sei ed è in fase più avanzata. Ci sono anche gli altri però. E stanno per arrivare cure innovative: a Siena il professor Rino Rappuoli sta facendo un lavoro straordinario sugli anticorpi monoclonali da cui verranno fuori farmaci efficaci”. Sul Mes, invece, Speranza ha detto che “i soldi servono e ne servono tanti perché abbiamo un’occasione unica: fare una riforma che non sia fatta di tagli, ma che miri a riportare la sanità dove non c’è. La chiusura di ospedali e presidi nelle aree interne ha contribuito al distacco tra centro e periferia, tra città e contado. Io sono favorevole al Mes, – ha poi aggiunto – ma non mi interessa da dove arrivino i soldi, non ne guardo il colore: che vengano dal Mes, dal Recovery Fund, dal bilancio dello Stato, ma che arrivino”. Infine la scuola e la sua difficile e complicata ripartenza. Il ministro ha confermato che “forniremo 11 milioni di mascherine al giorno a tutti gratuitamente”.