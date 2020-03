Coronavirus: Scoccia, pochi tamponi nella valle peligna

La consigliera regionale, Marianna Scoccia, chiede al Direttore Generale della ASL di aumentare il numero dei test nel territorio della valle peligna. Ad oggi sono solo una ventina i test effettuati nel comprensorio peligno a fronte dei 2700 tamponi effettuati in Abruzzo.

Sulmona, 21 marzo – La Valle Peligna, ad oggi, appare priva di contagi, non si registrano, infatti, casi di residenti affetti da covid-19. Sebbene questo sia un dato positivo va, obbligatoriamente, messo in relazione all’esiguità di tamponi effettuati nel nostro territorio. Mio malgrado debbo constatare che, a fronte di circa 2700 tamponi effettuati in Abruzzo, solo una ventina sono stati eseguiti nel nostro comprensorio. Lo rileva stamani Marianna Scoccia, sindaco di Prezza e Consigliere regionale (Udc).

“Considerato lo scarso numero dei test effettuati – spiega il sindaco – non possiamo ritenerci del tutto tranquilli. Ho chiesto, pertanto, al Direttore Generale della ASL che venga incrementato il numero di kit per tamponi in dotazione ai Presidi Ospedalieri. Faccio, inoltre, un appello a tutte le strutture preposte e ai medici di base affinché, lavorando in sinergia, venga aumentato il numero di test effettuati. Ripeto, dobbiamo assolutamente aumentare i test nel nostro territorio. Non possiamo permetterci di lasciare la situazione al caso, dobbiamo essere in grado di intercettare anche asintomatici affetti da covid, per evitare che diventino delle inconsapevoli bombe virali”. (h.9,30)