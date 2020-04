Coronavirus: “Ripartiamo Abruzzo!”, bella iniziativa della Regione

Pescara, 27 apr. Si chiama “Ripartiamo Abruzzo!” il nuovo spazio web, da sabato attivo sul portale regionale, aperto al contributo degli operatori dei settori produttivi, chiamati ad elaborare proposte per il riavvio e la messa in sicurezza del sistema economico regionale post Covid 19.

E’ l’ultima iniziativa della Giunta regionale impegnata in queste ore a definire le linee guida per la ripartenza. Accanto agli incontri tematici, che sono in corso di svolgimento tra Assessorati, imprese e sindacati, l’ulteriore strumento partecipativo è il “Laboratorio di idee”, nei settori tematici così delineati: lavoro e welfare; industria e servizi alle imprese; commercio, ristorazione ed esercizi di somministrazione; servizi alla persona, sport e tempo libero; artigianato e piccola impresa; turismo, Aree interne e Parchi; università e centri di ricerca; agricoltura. Agli interessati è richiesto di riempire un format con il quale fornire sia le misure per il contenimento e distanziamento nell’ambito di riferimento, sia proposte per il rilancio del settore. “Fino ad oggi – spiega il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio – è stato fatto un importante lavoro con la Legge Regionale 9/20, con cui la Regione ha deciso di mettere in campo misure a favore delle famiglie e delle imprese, e altri interventi che sono al vaglio della Giunta e del Consiglio ma la migliore ricetta rimane quella di far riprendere le attività agli abruzzesi”.

L’idea del Presidente risponde alla necessità di essere “protagonisti con il Governo, fornendo una serie di contributi che provengono anche dalle associazioni di categoria, dagli imprenditori, dalle forze sindacali, che rappresentano eccellenze a livello nazionale e che tanto possono dare in termini di idee alla Regione”. Gli interventi si articoleranno in due forme distinte: la prima mediante incontri mirati, “mentre per la seconda utilizzeremo una formula già sperimentata con ottimi risultati in relazione alla programmazione europea: una piattaforma telematica, gestita sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, con la quale tutte le attività economiche, dalla più grande alla più piccola, potranno fornire le necessarie proposte per il rilancio e la ripartenza del proprio ambito”

Davvero una bella iniziativa che fa bene all’Abruzzo. Finalmente si esce dal grigiore del dibattito politico e dalle sterili polemiche e si propone un terreno di confronto e collaborazione nuovo dove tutti, i veri abruzzesi, hanno il dovere di collaborare. Bravo a chi ha ideato il progetto e sopratutto ai colleghi della Regione impegnati sempre più’ a migliorare i nuovi sistemi della comunicazione istituzionale ( red)