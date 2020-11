Sulmona, 14 novembre– Oggi in Abruzzo si registra il record assoluto di contagi da inizio pandemia 939 nuovi positivi, di età compresa tra 4 mesi e 100 anni.

In particolare 374 in provincia dell’Aquila, 168 di Chieti, 115 di Pescara e 238 in provincia di Teramo, 44 fuori regione o con residenza in fase di verifica) su 5183 tamponi, 10 deceduti, 5420 guariti (+215), 12622 attualmente positivi (+714), 604 ricoverati (di cui 59 in terapia intensiva), 12018 in isolamento domiciliare.